Wta Hong Kong 2023 | montepremi e prize money con Trevisan

(Di sabato 7 ottobre 2023) Iled ildel torneo WTA 250 di, evento in programma dal 9 al 15 ottobre sul cemento outdoor. La bielorussa Vika Azarenka guida il seeding, seguita dalla brasiliana Beatriz Haddad Maia e dalla russa Anastasia Potapova. L’unica tennista azzurra ai nastri di partenza è Martina, a caccia di vittorie per chiudere al meglio la stagione. Iltotale del torneo ammonta a 246.751 euro. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA. COPERTURA TVWTA 250PRIMO TURNO – € 2.670 (1 punto) SECONDO TURNO – € 3.730 (30 punti) QUARTI DI FINALE – € 6.100 (60 ...

COPERTURA TV MONTEPREMI250KONG 2023 PRIMO TURNO - 2.670 (1 punto) SECONDO TURNO - 3.730 (30 punti) QUARTI DI FINALE - 6.100 (60 punti) SEMIFINALE - 10.720 (110 punti) FINALISTA - 19.230 (...PROGRAMMA E COPERTURA250KONG SUPERTENNIS Lunedì 9 ottobre - differita alle 17:15 e 19:00 (primo turno) Martedì 10 ottobre - differita alle 17:15 e 19:00 (primo turno) Mercoledì 11 ottobre ...

Qualificazioni US Open, Passaro lotta ma non basta. Passano Gaio e Stefanini Ubitennis

Qualificazioni US Open, 11 italiani su SuperTennis e SuperTennis ... SuperTennis

Learn more about the 2023 WTA Hong Kong, Hong Kong Women Singles 2023 on October 6 and get women's singles live stream and odds information.A Cancun la statunitense Gauff sarà protagonista sia in singolo sia in doppio. Hunter/Mertens ad un passo dalla qualificazione. Attualmente fuori dalle qualificate le vincitrici dello US Open Dabrowsk ...