Wta 1000 Pechino 2023 | il montepremi e il prize money

Leggi su sportface

(Di sabato 7 ottobre 2023) Ile ildel Wtadi, in programma dal 30 settembre all’8 ottobre sui campi veloci cinesi. Presenti tutte le big in Asia, dove a guidare il seeding è la nuova numero uno al mondo, Aryna Sabalenka, seguita da Iga Swiatek e Coco Gauff. Al via anche Elena Rybakina e Jessica Pegula, mentre gli occhi sono puntati sulle giocatrici a caccia di punti per blindare la qualificazione alle Finals di Cancun. Attenzione dunque a Vondrousova e Jabeur, insidiate da Kvitova e soprattutto Sakkari. Per quanto riguarda le tenniste italiane, nel main draw sono presenti Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan e Jasmine Paolini. Iltotale dell’evento dicorrisponde a 7 milioni e 677mila 131 ...