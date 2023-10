World Triathlon Cup | nel circuito di gare dell’Eur Steinhauser e Betto sono settima e ottava

(Di sabato 7 ottobre 2023) Eur – Una prima storica edizione dellaCup a Roma e piena di emozioni. Unsprint di 750 metri di nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa ha incoronato la tedesca Nina Eim con l’oro al collo, nella gara femminile, che è arrivata in solitaria a braccia alzate sotto il portale di arrivo ledwall che guardava le sponde del Laghetto. Come riporta la nota di fitri.it ‘Cup Roma ha avuto il pieno supporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, della Regione Lazio, del Comune di Roma,e delle Forze Armate, che hanno ospitato gli allenamenti degli atleti e hanno intrattenuto il pubblico con il concerto della Banda Interforze’. Il racconto delle(fitri.it) La gara ...

La stagione internazionale del Triathlon non è ancora pronta per andare in vacanza. La World Cup, per esempio, torna in scena e lo fa con una tappa ...

Tre azzurri in top ten nelle gare della tappa di Roma della World Cup 2023 di Triathlon : le prove, andate in scena lungo le strade della Città ...

Giornata d'esordio per gli uomini nellaCup 2023 di Roma , con il portoghese Vasco Vilaca che ha dominato la gara sin dai primi momenti della fase di corsa; alle sue spalle hanno provato a riaprire i giochi nell'ultimo ...Successivamente, alle 08:45, in diretta da Roma, c'è il "Cup Sprint Femminile " con la telecronaca di Davide Labate e Luca Facchinetti. Alle 10:15, da Milano, potrai seguire in ...

Sabato 7 ottobre, 1° edizione del World Triathlon Cup di Roma in ... ATAC Roma

Coppa capitale: la World Cup di triathlon passa da Roma La Gazzetta dello Sport

Tre azzurri in top ten nelle gare della tappa di Roma della World Cup 2023 di triathlon: le prove, andate in scena lungo le strade della Città Eterna, erano valide per il ranking di qualificazione oli ...Home navigate_next Pallavolo navigate_next Volley World navigate_next LOCANDINA VOLLEY Si inizia a schiacciare per tutte le squadre cremonesi: il programma ...