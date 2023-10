Wired Next Fest | la diretta con la traduzione

È iniziata la nuova edizione delFest di Milano , in programma al Castello sforzesco . Il festival, l'evento più influente e importante nell'ambito tecnologia e innovazione , ha come tema di quest'anno eccellenze e ...... l'app per creare foto in stile annuari anni '90 grazie all'AI di Diego Barbera Le storie da non perdere di" Segnare sul calendario: il 7 e 8 ottobre torna a Milano ilFest. ...

Wired Next Fest, cosa seguire oggi WIRED Italia

Wired Next Fest 2023: Scopri i dettagli dell'evento in arrivo! Tendenzediviaggio

The Scottish champions are up against it in Europe after two defeats but the captain believes there is still plenty of positives ...Si inizia con Cory Doctorow e il dibattito sul futuro delle Big tech. Poi interviste, laboratori e per finire tanta musica e dj-set al Castello sforzesco ...