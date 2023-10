West Ham United vs Newcastle United – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 7 ottobre 2023) Dopo aver vinto entrambe le gare infrasettimanali in Europa – anche se gli ospiti hanno trionfato in circostanze ben più eclatanti –Hamtornano a concentrarsi sulla Premier League domenica 8 ottobre con uno scontro al London Stadium. Gli uomini di David Moyes hanno ottenuto due vittorie su due in Europa League con un successo per 2-1 sul Friburgo, mentre ilha fatto a pezzi i campioni di Francia del Paris Saint-Germain con un 4-1 in Champions League. Il calciodi inizio diHamvsè previsto alle 15 Anteprima della partitaHamvs ...