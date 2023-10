Weekend al cinema? Ecco i tre film che vi consigliamo di vedere

Leggi su amica

(Di sabato 7 ottobre 2023) Unnorvegese sull'horror vacui contemporaneo, ovvero successo e visibilità ogni costo. Un dramma con qualche vena di humour inglese su un'amicizia profonda. Infine, la vera storia di una sofferta adozione di una bimba con sindrome di Down da parte di un ragazzo gay e scapolo. Per noi sono i tredain sala questo: Sick of Myself di Kristoffer Borgli, L'incredibile viaggio di Harold Fry di Hattie Macdonald e Nata per te di Fabio Mollo. Tre storie e stili completamente diversi, ma tutti con una ragione d'interesse. Ilcontemporaneo, a volte, torna a dimostrarsi estremamente vitale.