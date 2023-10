VOTI&STATS – Empoli Udinese | se a Sottil va bene avere tanti giocatori bocciati

Leggi su calcionews24

(Di sabato 7 ottobre 2023) Andreaha tirato un sospiro di sollievo al termine di, gara tra formazioni di bassa classifica «Ora prepariamoci per il Lecce. La società mi ha fatto percepire fiducia»: Andreaha tirato un sospiro di sollievo al termine di, gara tra formazioni di bassa classifica che ha diviso la posta con uno 0-0 non particolarmente avvincente. I friulani sono apparsi poco pungenti, i padroni di casa vanno alla sosta nazionale con un solo gol all’attivo in 8 incontri. Il tecnico bianconero ha esaltato il primo tempo. Le statistiche confermano questa sua impressione? Se guardiamo gli Expected Goals, le due squadre erano in parità e non così attive: 0,58 vs 0,54. Possesso palla per i toscani al 58%, conclusioni pari (7-7) e per Thauvin e compagni neanche ...