(Di sabato 7 ottobre 2023) L’Italmaschile, nonostante una prestazione non pienamente convincente, ha superato 3-0 l’Iran nel preolimpico. La squadra di Fefé De Giorgi occupa attualmente il secondo posto della pool A: basta un piazzamento nelle prime due posizioni per andare a Parigi 2024. Finora è arrivatauna sconfitta con la Germania, mentre questa sera sarà sfida a Cuba che ha una sola vittoria in meno degli azzurri. A margine della partita di ieri, hanno parlato primae poi Riccardoai canali ufficiali della FIPAV per analizzare la prestazione: “E’ stata una partita difficile perché loro volevano fare bene però devo ammettere che noi siamo stati bravi pur partendo con una formazione un po’ diversa dal solito per far sì che alcuni compagni che hanno sempre giocato potessero rifiatare un ...

Decisivo l'apporto di Rinaldi (15 punti), promosso titolare per l'occasione. Domani di nuovo in campo contro Cuba nel penultimo turno della Pool A in svolgimento a Rio de Janeiro. "Peccato perché è mancata un po' di continuità che a questi livelli è necessaria" ha invece dichiarato Rinaldi, tra i migliori in campo.

Volley, Tommaso Rinaldi: "Ci è mancata continuità", Sbertoli: "Contano solo le vittorie, non il come arrivano" OA Sport

