Volley | la Germania non si ferma al Preolimpico Parigi è a un passo per i tedeschi!

(Di sabato 7 ottobre 2023) Pokerissimonella notte italiana. La formazione di Winiarski batte anche la Repubblica Ceca e si avvicina a grandi passi ad un qualificazione olimpica che rappresenta una sorpresa per i valori in campo ma che sarebbe meritatissima per quanto ha mostrato la squadra tedesca finora nel torneo di qualificazione olimpica. Laha ottenuto il quinto successo consecutivo battendo 3-0 la Repubblica Ceca al termine di un match che, di fatto, è durato un solo set, il primo, che i tedeschi sembravano poter dominare fin dalle prime battute e che invece i cechi, sotto 20-15, hanno raddrizzato nel finale con un break di 6-1 che ha permesso loro di impattare a quota 21. Il muro di Tille ha regalato di nuovo il break di vantaggio (23-21) ai tedeschi che si sono imposti 25-23. La partita vera è finita lì perchè la formazione tedesca ha letteralmente ...

La sfida per la vetta della Pool A del Preolimpico di volley verso Parigi 2024 , si chiude con la sconfitta dell' Italia contro la Germania per 3 - 1 ...

Rio de Janeiro – Troppi errori in gara e l’Italia esce sconfitta con la Germania . Al Preolimpico di Rio de Janeiro gli Azzurri perdono per 3-1 ...

Tutto pronto per Germania-Repubblica Ceca , partita della Pool A del torneo preolimpico di volley maschile 2023 , che mette in palio le prime carte ...

L'Italia torna in pista. Dopo il brutto scivolone contro la, gli azzurri superano l'Iran 3 - 0 (25 - 22, 25 - 22, 25 - 23) nel quinto round del torneo di qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il netto successo della squadra di De Giorgi ...L' Italvolley di De Giorgi torna in campo per il quinto match della Pool A per le qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi 2024 . Dopo il duro ko contro la, gli azzurri sfidano l' Iran per continuare a inseguire i primi due posti del girone. Segui la sfida in ...

Volley, l’Italia perde 3-1 con la Germania: il preolimpico si complica la Repubblica

Qualificazioni olimpiche, la Germania mura l'Italvolley: si complica la strada per Parigi La Gazzetta dello Sport

L’Italia è attesa dalla sfida contro Cuba, valida per la sesta partita del Pool A del torneo preolimpico. Appuntamento oggi, sabato 7 ottobre, alle ore 18:30 italiane. Sarà un testa a testa senza escl ...L'amichevole vinta per 3-0 dal PalaPanini e da Modena Volley contro la Farmitalia Catania ha portato un netto risultato in favore dei gialloblù. Brasile e Italia si avvicinano alla sfida finale per st ...