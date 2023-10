Volley | cosa succede se l’Italia non si qualifica alle Olimpiadi | la situazione nel ranking mondiale

Leggi su oasport

(Di sabato 7 ottobre 2023)ha perso contro Cuba per 3-1 e si è così complicata il cammino nel torneo dizionedi Parigi 2024. La nostra Nazionale dimaschile sarà obbligata a battere il Brasile nella partita conclusiva, espugnando il Maracanazinho di Rio de Janeiro contro i padroni di casa sostenuti da una grande bolgia. I Campioni del Mondo dovranno inventarsi una maestosa impresa in trasferta, complicata considerando le precarie condizioni fisiche del gruppo e le criticità ambientali con cui si dovrà fare i conti.sarà costretta a imporsi con un punteggio migliore rispetto a quello con cui Cuba probabilmente batterà l’Iran. In caso di due successi con il medesimo punteggio (3-0, 3-1, 3-2) si andrà a guardare il quoziente set per determinare chi conquisterà il ...