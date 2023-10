Volevo un figlio maschio | la recensione | un family movie fuori tempo massimo

(Di sabato 7 ottobre 2023) Ladiun: pur partendo da un soggetto interessante per essere sviluppato in chiave umoristica, il film di Neri Parenti con Enrico Brignano non riesce ad essere ciò che vorrebbe. Mentre gli sketch diunsi susseguono, senza una coesa ragione di forma, ci arrovelliamo nel risalire a quando, la commedia italiana, ha perso i tipici connotati virando verso un sottogenere a sé, ossia il. Ci deve essere stato un momento chiave, spartiacque, magari l'uscita di un titolo fortunato, a cui si sono susseguiti gli altri, provando a replicarne il successo. Pensandoci e ripensandoci, eccolo tornare alla memoria: a suo modo, 10 giorni senza mamma di Alessandro Genovesi (uscito nel ...

Incontriamo il regista e sceneggiatore Neri Parenti , nato a Firenze nel 1950, laureato in Scienze Politiche che dopo aver svolto la sua carriera in ...

Mentre gli sketch diunmaschio si susseguono, senza una coesa ragione di forma, ci arrovelliamo nel risalire a quando, la commedia italiana , ha perso i tipici connotati virando verso un sottogenere a sé, ...... lo show delle meraviglie e dei record Ultimo Aggiornamento 04/10/23 Fotogallery - 'unmaschio', guarda alcuni scatti del film Ultimo Aggiornamento 03/10/23 'Miracolo a Milano' la ...

Una commedia con venature fantastiche per Neri Parenti, Volevo un figlio maschio arriva a in sala con protagonisti Enrico Brignano e Giulia Bevilacqua. Sono loro a raccontarci il film insieme al regis ...