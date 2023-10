Villarreal-Las Palmas domenica 08 ottobre 2023 ore 14 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Sottomarini Gialli alla caccia di un successo casalingo

(Di sabato 7 ottobre 2023) A volte le notti europee possono dare delle spinte importanti: può essere così anche per il, che giovedì notte ha colto undi prestigio contro il Rennes e ha rilanciato le proprie ambizioni di passaggio del turno in Europa League.pomeriggio, di nuovo di frontepropria gente, icercheranno InfoBetting: Scommesse Sportive e

In Spagna la Liga apre alle 14.00 conPalmas ma l'attenzione è rivolta al match e delle 16.15 tra Athletico Madrid e Real Sociedad , rispettivamente al 5º e 6° posto, due squadre in ......30 Maiorca vs Valencia (telecronaca di Federico Marconi) SAB 07/10/2023 21:00 Siviglia vs Rayo Vallecano (telecronaca di Alessandro Rimi) DOM 08/10/2023 14:00vsPalmas (telecronaca in ...

Villarreal-Las Palmas (domenica 08 ottobre 2023 ore 14:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Sottom... Infobetting

Villarreal-Las Palmas, Sky o Dazn Dove vedere LaLiga in Diretta ... Footballnews24.it

El Villarreal CF recibe a la UD Las Palmas en el partido de la jornada 9 de La Liga. El encuentro, disputado este domingo 8 de octubre de 2023 a las 14:00.El capitán de la UD no sale de inicio ante el Villarreal, al igual que ocurriera contra el Celta en la jornada 8 ...