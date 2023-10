Vicinissimi a Papa Francesco | nel messaggio la verità su Emanuela | la rivelazione di Pietro Orlandi

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 7 ottobre 2023) Martedì 10 ottobre, alle 16.30, si terrà l'esame per l'istituzione della Commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta, per la scomparsa die Mirella Gregori. La conferenza dei capigruppo, dopo il voto della Camera e quello di palazzo Madama, costituirà il via libera definitivo alla Commissione, che sarà formata da 20 deputati e 20 senatori., intervistato da Il Giornale, ha accolto con fiducia la probabile istituzione della Commissione: "Credo che sia la strada giusta per arrivare alla. Mi auguro che ci sia l'approvazione anche dal Senato subito dopo la pausa estiva. Continuerò a cercare'viva' finché non avrò la prova del contrario". Ma poi, lo stesso, ha rivelato un dettaglio inedito, che potrebbe far saltare ...