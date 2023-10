Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 7 ottobre 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellaPartiamo dallaFiumicino qui code per traffico da Ponte Galeria alla raccordo anulare In quest’ultima direzione sul Raccordo Anulare in esterna per traffico code a tratti traFiumicino e Tuscolana interna si rallenta tra Tuscolana e Appia spostiamoci sulla via del mare code all’altezza di Casal Bernocchi in direzione della capitale situazione analoga sulla Cristoforo Colombo con code da via di Macchia Saponara a via Del risaro nelle due direzioni sulla Pontina rallentamenti tra Castelno e Castel di Decima adesso nuova infine il trasporto pubblico sulla linea Metre questa sera e domani sera sono sospesi i lavori notturni Dunque i te mi sono attivi fino a fine servizio da Matteo ...