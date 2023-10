Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 7 ottobre 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellainiziamo dal raccordo anulare in esterna code per traffico all’altezza dellaFiumicino con le ripercussioni su quest’ultima proseguendo in esterna contattati dalla Pontina allaTeramo sempre sulle accordo ma in internal code per traffico della catena l’appia e più avanti da Flaminia alla Salaria spostiamoci sulla via del mare Qui code per traffico all’altezza di Casal Bernocchi in direzione della capitale code per traffico anche sulla Cristoforo Colombo da via di Macchia Saponara a via delle risaie nelle due direzioni ancora code sulla Pontina Castelno e Castel di Decimapassiamo agli eventi nella capitale oggi fino alle 19 si svolgeranno due manifestazioni con quei la prima ...