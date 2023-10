Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 7 ottobre 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellainiziamo dal raccordo anulare in esterna coibentata all’altezza dell’uscita-fiumicino con le ripercussioni su quest’ultima proseguendo in esterna contattati dalla Pontina allaTeramo sempre sul raccordo Man interna code per traffico dalla Flaminia alla sala spostiamoci sulla Cristoforo Colombo anche qui code per traffico da via di Acilia a via di Malafede verso la capitale passiamo alle 20 avevo Maps fino a domani domenica 8 ottobre il Festival Internazionale del fumetto animazione cinema e Games ricordiamo che per raggiungere l’evento è possibile utilizzare la linea fl1 OrteFiumicino aeroporto il servizio è stato potenziato in vista del grande afflusso di partecipanti sul fronte della ...