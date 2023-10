Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 7 ottobre 2023) BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’A12TARQUINIA FUMO PER INCENDIO ALTEZZA CERVETERI PRESTARE ATTENZIONE SULL’A1 FIRENZEINCIDENTE TRA PONZANONO E BIVIO DIRAMAZIONENORD VERSOCODE A TRATTI SUL RACCORDO IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LAURENTINA EFIUMICINO IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRAFIUMICINO E OSTENSE SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E TOMABA DI NERONE NEI DUE SENSI CAMBIAMO ARGOMENTO, ALLA FIERA DIPROSEGUE FINO A DOMANI DOMENICA 8 OTTOBRE ROMICS, IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FUMETTO, ANIMAZIONE, CINEMA E GAMES. RICORDIAMO CHE PER RAGGIUNGERE L’EVENTO È POSSIBILE UTILIZZARE LA LINEA FL1 ...