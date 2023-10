Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 7 ottobre 2023)DEL 6 OTTOBRE 2024 ORE 13.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DICODE IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA ARDEATINA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24: CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CODE SU VIA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE SULLA CASILINA CODE ALTEZZA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI INFINE, SULLA FERROVIA METRE, CHE PER CONSENTIRE I CANTIERI SERALI, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, LE ULTIME PARTENZE DEI TRENI DALLE STAZIONI DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO, SONO ALLE ORE 21.00 POI BUS SOTITUTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO È TUTTO DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio ...