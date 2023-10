(Di sabato 7 ottobre 2023) AGI - Franca Caffa, 94 anni, per decenni e ancora adesso lottatrice per il diritto alla casa, non lo sapeva. "Nessuno mi aveva avvertito che il miosarebbe stato inserito nel Murale dei Diritti all'Ortica - spiega all'AGI -. Quando l'ho saputo, all'inizio sono stata lusingata ma poi ho riflettuto e detto di no. Non tanto perché non me l'hanno preannunciato ma perché la difesa dei diritti è incompatibile con questa amministrazione e inon solo a Milano, ma anche a New York e in tutto il mondo, sono diventati uno strumento usato dalle società immobiliari per far aumentare i prezzi". L'opera, realizzata dal collettivo artistico Orticanoodles e dall'associazione OrMe-Ortica Memoria, patrocinata daldi Milano, vuole essere nelle intenzioni di chi lo ha immaginato "un omaggio a 200 persone straordinarie, visionarie ...

'Per amor di chiarezza, in definitiva chiedo che ilritratto non sia inserito nel Murale dei Diritti, con la speranza che accogliere la mia richiesta non causi difficoltà nella attuazione

"Via il mio ritratto dal murales delle donne". Il no della storica attivista in polemica col Comune di Milano AGI - Agenzia Italia

