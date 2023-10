Verissimo | tra gli ospiti del weekend Al Bano | Lorella Cuccarini e Amanda Lear

Leggi su spettacolo.eu

(Di sabato 7 ottobre 2023), tra glidi Silvia Toffanin del 7 e 8 ottobre ci sono Al, Michelle Hunziker, Manila Nazzaro e Jolanda Renga Sabato 7 e domenica 8 ottobre, alle ore 16.30 su Canale 5, appuntamento con, condotto da Silvia Toffanin. Sabato ala grande energia di, anche quest’anno prof. di canto ad Amici di Maria De Filippi, le mille sfumature di Eleonora Giorgi e tutte le emozioni di Romina Carrisi. Silvia Toffanin accoglie Jolanda Renga, in libreria con il suo primo romanzo dal titolo Qualcosa nel modo in cui sbadiglia. E ancora, in studio due volti noti ai tanti fan di Terra Amara l’attrice Melike Ipek Yalova, che interpreta il ...