Venezia-Parma | Serie B | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 7 ottobre 2023) Con ancora zero sconfitte al passivo ilapproda in laguna per aumentare il proprio bottino e proseguire senza intoppi nella sua lunga rincorsa allaA. Ad attendere i ducali c’è però unagguerrito, che dopo il bel successo sul Modena della scorsa settimana va alla ricerca di quella continuità fondamentale per credere fermamente alla zona promozione. Il fischio d’inizio a, valevole per la nona giornata diB, è in programma alle ore 16:15 di questo pomeriggio. Il momento delle due squadre I padroni di casa si sono resi protagonisti di un ottimo avvio di stagione grazie alle 4 vittorie e ai 3 pareggi ottenuti fin qui che li proiettano al terzo posto con 15 punti a -1 dal Palermo e a -4 dalla vetta del ...