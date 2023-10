Vasco Rossi | “Polverizzati 240 000 biglietti in meno di 60 minuti” In arrivo altre date

(Di sabato 7 ottobre 2023)siamo qui 2 – Foto di Gianluca Simoni per Chiaroscuro creativBOLOGNA – “È subito boom di vendite per il ritorno dinegli Stadi a giugno 2024. Indi 60sono stati, infatti,240.000per le 5a Milano e Bari. Un avvio al di là delle aspettative stesse a testimonianza che la “voglia di” e del suo rock ‘n’ roll show sta contagiando tutti, ma proprio tutti. Un risultato incredibile per il quale Live Nation sta lavorando all’apertura di nuovenelle due città”. E’ quanto si legge in una nota pubblicata sui canali social di, che sarà in concerto il 7, 8, 11 e 12 giugno a Milano (Stadio San ...

In meno di un’ora venduti 240mila biglietti per le cinque date annunciate da Vasco Rossi negli stadi a giugno 2024 “L’estate bussa alle porte, entra ...

Sono Esauriti i biglietti per Vasco Rossi nel 2024 ma arriva una promessa: nuove date saranno a breve disponibili e i biglietti in vendita. 240.000 ...

Amante della velocità e dell'adrenalina, non si ferma un momento, non a caso la sua canzone preferita è "Vita Spericolata" di. Francesca Piccinini , 44 anni, di Massa Carrara, è una delle ...Amante della velocità e dell'adrenalina, non si ferma un momento, non a caso la sua canzone preferita è 'Vita Spericolata' di. Francesca Piccinini, 44 anni, di Massa Carrara, è una delle ...

Vasco Tour 2024, nuove date dopo il boom di vendite per Milano e Bari il Resto del Carlino

Vasco Rossi annuncia il tour 2024: date e tappe dei concerti negli stadi La Gazzetta dello Sport

BOLOGNA - "È subito boom di vendite per il ritorno di Vasco Rossi negli Stadi a giugno 2024. In meno di 60 minuti sono stati, infatti, polverizzati ...Dopo l’annuncio dei concerti a Milano e Bari, Vasco annuncia che sono stati venduti 240 mila biglietti in 24 ore ...