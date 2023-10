Valditara elargisce ai lavoratori della scuola un mazzo di convenzioni per bus | treni e spesa Cgil | “Mancetta offensiva”

(Di sabato 7 ottobre 2023) Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppeper prendere bus,, voli aerei o per comprare frutta e verdura, ma i sindacati del mondogli voltano le spalle. Anzi la Flcnon esita a definire l’iniziativa del professore leghista un “insulto”, una “”, “un piatto di lenticchie”. La sorpresa diè arrivata con una cordialissima lettera nella casella postale di tutti i suoi dipendenti: “Fin dai primi giorni del mio incarico governativo ho orientato prioritariamente il mio impegno verso quegli interventi, non solo di natura economica, volti a restituire autorevolezza alla figura dei docenti e dei dirigenti scolastici. In tale contesto e grazie alla forte sinergia tra ...

'Con il ministro- ricorda Fracassi - sulla questione salariale nella scuola avevamo ... Insulto alla legge che non viene rispettata: il salario si contratta e non si...Insulto alla legge che non viene rispettata: il salario si contratta e non si... "C'è da chiedersi - replica- se queste posizioni non segnino l'abbandono del ruolo sindacale in ...

Valditara elargisce ai lavoratori della scuola un mazzo di convenzioni per bus, treni e spesa Il Fatto Quotidiano

Convenzioni docenti per treni e agriturismi, i presidi apprezzano l'idea Valditara mentre per la Flc-Cgil sono “mancette” per coprire gli stipendi magri - Notizie Scuola Tecnica della Scuola

E, aggiunge, che "da un recente incontro avuto con il ministro Valditara sulla questione salariale nella ... il salario si contratta e non si elargisce paternalisticamente. Insulto al sindacato a cui ...“È grazie al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara se si attuano misure celeri e concrete per il personale scolastico. Parte dal 9 ottobre, infatti, il piano welfare: sconti che and ...