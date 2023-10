VajontS23 | per non dimenticare

(Di sabato 7 ottobre 2023) OTTOBRE 1963. Al confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto è in corso la costruzione di una grande diga, la più alta diga ad arco...

Tante le iniziative che in tutta Italia sono state promossel'occasione. Il sindaco Damiano ... che da Longarone tiene lo spettacolo, la Circoscrizione 2si è impegnata con con l'...E saranno molte e molto affollate le iniziativeil sessantesimo della strage, a partire dal progetto teatrale di Marco Paolini e Gabriele Vacis '' che sarà messo in scena lunedì in ...

Programma del Teatro di Villa Belvedere: rassegna “Molecole ... Comune di Mirano

Teatro civile "VajontS23", le voci del disastro - Pistoia LA NAZIONE

Verona ricorda la tragedia del Vajont, 60 anni dopo. Il 9 ottobre è la Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali ...Da Fabio Mantelli per dalla Fuente della Liberta' Il 9 Ottobre del 1963 alla 22.39 avvenne la tragedia del Vajont . Vajonts23 e' un azione corale civile ...