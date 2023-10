Uomini e Donne Anticipazioni | Batosta Per Gemma!

Leggi su gossipnews.tv

(Di sabato 7 ottobre 2023) Brutte notizie per Gemma Galgani in quel di. Nell’ultimissima registrazione, avvenuta solo qualche ora fa, il cavaliere Maurizio ha fatto un passo indietro. La loro conoscenza potrebbe quindi essere giunta al capolinea. Un finale che in molti avevano già previsto. Una bruttaper la dama torinese che, sino a questo momento, aveva avuto occhi solo per il suo Maurizio. Sarebbe giunta al capolinea anche la conoscenza tra altri due volti del Trono Over. Ma vediamo tutto quello che è accaduto in studio! Doccia gelata per Gemma: Maurizio fa dietro front Continuano senza sosta le registrazioni di. L’ultima in ordine di tempo, si è tenuta solo qualche ora fa presso gli studi Elios di Roma. Lerivelano che questa registrazione è stata molto più ...