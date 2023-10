Unire l’editing professionale ai viaggi | il progetto di Sara Vaiani

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 7 ottobre 2023) Crescendo, i sogni cambiano. O forse si sceglie quelli che sono davvero realizzabili., la travel content creator di cui si sta occupando oggi la nostra rubrica Under The Reels, da piccola voleva fare la cantante, andare a New York e – ancora – girare tutta la California. Visto come sta andando la sua carriera, ha pensato di mettere da parte il primo per concentrarsi sul secondo e sul terzo. Del resto, se crei contenuti professionali e ami condividere il tuo lavoro con un’ampia platea di follower, se applichi questi contenuti aie alle gite fuori porta, una tappa a New York o in California diventano davvero sogni a portata di mano. Che potrebbero realizzarsi, magari, proprio grazie al lavoro di travel content creator. LEGGI ANCHE > Quando i content creators valicano i confini dell’online e collaborano con i ...