Il Borussia Dortmund supera 4 - 2 in rimonta l'nel match del Signal Iduna Park valevole per la settima giornata di Bundesliga 2023/2024 : sono decisive le reti siglate da Niclas Fullkrug, Nico Schlotterbeck, Julian Brandt e Ryerson , ...

La settima giornata della Bundesliga vede sfidarsi due avversarie di Milan e Napoli in Champions: Borussia Dortmund-Union Berlino finisce 4-2 per i gialloneri, che rimontano le reti di Gosens e ...Nonostante le reti dei due ex Serie A, la squadra di Fischer colleziona la quinta sconfitta consecutiva. Sorpresa Stoccarda, momentaneamente in testa alla classifica ...