“Una riforma democratica dei partiti per una nuova stagione di partecipazione”

(Di sabato 7 ottobre 2023) Solza. Giovedì 12 ottobre, alle ore 20:30, alla Sala Consiliare del Castello Colleoni di Solza, si terrà una conferenza, promossa dal “Laboratorio per un disegno condiviso dell’Isola bergamasca”, dal titolo . L’incontro sarà moderato da Simone Biffi, sindaco di Solza, e introdotto da Rachele Sesana. La serata vedrà dapprima Giuseppe Casali affrontare l’argomento “Il ruolo dei, riflesso simbolico della nostra società”. In un secondo momento, prenderà la parola il Prof. Ernesto Preziosi, già Deputato, Presidente del Centro studi storici e sociali (Censes), nonché fondatore di Argomenti 2000.

60 anni dalla riforma dell'istruzione che introdusse la scuola media statale per come la conosciamo oggi . oggi , pur evidenziando il valore di quella ...

Una riforma in discussione potrebbe consentire alla Saudi Pro League di aumentare gli stranieri in rosa, minaccia ndo ulteriormente il calcio europeo

... con la scommessa sul caos insituazione internazionale complicata dalla guerra in Ucraina. Israele si trova in questo grande gioco in un momento delicato della sua storia. Ladella ...E si apre un nuovo fronte Le tensioni sulladella giustizia con lo sciopero bianco che ha ... La speranza di tutti è che la guerra non esploda inescalation impossibile da contenere: '...

Data Act, verso una riforma dello spazio digitale europeo: quali ... Cyber Security 360

Perché abbiamo bisogno di una riforma del Consiglio di Sicurezza Affarinternazionali

Le nuove leggi del Codice della Strada prevedono anche l'ergastolo della patente; con questa infrazione scordatela per sempre, non lo fare.Molti indicano la complessa situazione politica che Israele sta vivendo da 8 mesi, con la riforma giudiziaria voluta dal governo di destra da Netanyahu che ha spaccato il Paese con manifestazioni e ...