Un magistrato non va in piazza per insultare pezzi dello stato. Punto

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 7 ottobre 2023) Al direttore - Si può informare Travaglio che Pio Pompa è vivo, mi ha telefonato sorridente ed èassolto, su sua richiesta malgrado la prescrizione, per non aver commesso dossieraggio? Via Na(cia)nale era un centro benemerito di informazione, un po’ come il Fatto ma meglio informato. Grazie. Giuliano Ferrara Al direttore - Di tutto, per fortuna, si può discutere. Se il provvedimento della collega di Catania sui migranti sia corretto (ma saranno le giurisdizioni superiori, magari, a deciderlo, in questa il giudice ha ragione) se le immediate critiche del governo abbiano invaso l’autonomia della magistratura (forse un po’ sì), se un video pur legittimamente girato dalla Polizia per motivi di prevenzione possa transitare a chi vuole pubblicarlo (credo di no, anche se non si può certo appellarsi alla vita privata). Ma di una cosa non si può discutere. Non si ...