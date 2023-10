Un drink con… Simone Consonni | “Se ripenso all’oro di Tokyo ho ancora i brividi”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 7 ottobre 2023) Bergamo. La più bella immagine se l’è regalata anell’estate del 2021, quando insieme a Filippo Ganna, Jonathan Milan e Francesco Lamon è salito sul gradino più alto del podio olimpico, mettendosi al collo la medaglia d’oro. “Solo che quel podio proprio non me lo ricordo”, ammette sorridente, “ma solo a ripensarci mi vengono i”. Tutto vero. Professionista su strada, pistard per vocazione,è stato il primo a sedersi al bancone dell’Hortus Bergamo per bersi un cocktail con noi e chiacchierare per 27 minuti, tutti da gustare nel video in apertura e sui nostri canali podcast. In leggerezza, senza formalismi, proprio come al bar. Snocciolando ricordi del passato, come la sua prima gara a sei anni, quando il nonno e il papà litigarono in tribuna perché il primo non era ...