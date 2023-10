Un bus per i bambini del Benin | il nobile gesto di un sindaco sannita

Leggi su anteprima24

(Di sabato 7 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi terrà mercoledì 11 ottobre alle 10:30, presso Casa Mehari, la conferenza stampa di presentazione dei progetti di cooperazione allo sviluppo da realizzare in Repubblica del, in vista della missione istituzionale ed umanitaria, prevista per il mese di marzo 2024. Tra le opere che saranno presentate mercoledì c’è anche l’invio in Bénin di un Bus Iveco a beneficio dei giovani studenti e sportivi del Comune di Pobè, donato daldi Foiano di Val Fortore, in provincia di Benevento, Giuseppe Antonio Ruggiero. Il mezzo, tra l’altro, è già stato recapitato il 25 settembre. Iniziativa che rientra nell’ambito di un gemellaggio stipulato tra il comune beneventano e quelloese, il quale ha dato vita ad un vincolo di collaborazione in diversi ambiti grazie al lodevole impegno del ...