(Di sabato 7 ottobre 2023) Il nord-est dell’Ucraina è tornato sotto attacco. Dopo il bombardamento di, un villaggio nei pressi di Kuopiansk, che è costato la vita a 52, ieri un altro attacco first appeared on il manifesto.

Gloria degli altari per la famiglia Ulma, sterminata dai nazisti per aver nascosto otto ebrei. La madre era incinta

Un bambino di sei anni è stato ucciso la notte scorsa in un attacco russo nella regione di Kherson , nell' Ucraina meridionale: lo ha reso noto la ...

Il presidente russo si recherà su invito di Kim Jong-un a Pyongyang. Intanto continuano i combattimenti in Ucraina : bombardato il villaggio di ...

Il bimbo di un anno morto in un asilo nido a New York City è morto a causa di un chilo di fentanyl nascosto sotto un materassino dove i piccoli fanno ...

Tre bimbi intossicati La polizia ritiene che i piccoli, di età compresa tra otto mesi e due anni, abbiano inalato il fentanyl mentre dormivano. Per ...

... la seconda città più popolosa dell'Ucraina, sono stati colpiti da un missile Iskander russo che ha centrato in pieno una palazzina, spazzando via una famiglia intera: padre, madre edi 11 mesi ...Secondo le autorità, l'attacco, effettuato con due potenti missili balistici Iskander, ha colpito il centro della città: un bambino di 10 anni è statoe altri 16 feriti, tra cui undi 11 ...

Un bimbo ucciso a Kharkiv. Groza seppellisce 52 persone Il Manifesto

Kharkiv "sotto attacco, ucciso bimbo di 10 anni" AGI - Agenzia Italia

Papà, per la seconda volta, da appena un giorno, con moglie e bimba ancora in clinica, ha deciso di trascorrere mezza giornata di libertà in moto, la sua grande passione. Il giro, tra i monti ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Missile russo su Kharkiv, ucciso un bimbo di 10 anni. LIVE ...