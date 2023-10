Ultras a Firenze |  Nardella chiama la prefetta | ' Fan zone fuori dal centro'

L'ennesimo episodio di iper democrazia per i comportamenti dei supporter ungheresi scatena le proteste. Il sindaco furioso: 'Vietare le piazze ai gruppi organizzati'... unica al Mondo, non può essere presa in ostaggio da cortei dipiù o meno organizzati, con ... in modo tale che quanto avvenuto ieri nel cuore dinon abbia più a ripetersi nel proseguo ...

Le richieste di Nardella al prefetto: via gli ultras dal centro di Firenze, più polizia Corriere Fiorentino

Visto il corteo pericoloso degli ungheresi e i precedenti dello scorso anno coi polacchi del Lech Poznan e gli svizzeri del Basilea però, è probabile che la Prefettura cambi indirizzo e tenti di ...