(Di sabato 7 ottobre 2023) Il cantante romano immortalato in un parco nelle stories della stilista Federica Fiorentiniin giro per le strade di, immortalato dalle fan che lo hanno riconosciuto in un parco della capitale britannica. L’artista romano compare infatti nelle stories di Federica Fiorentini, designer romana, founder & creative director della Silence Please Collection, che posta una foto insieme a, con la scritta ‘bimbe di @peterpan’. Il cantante si trova da qualche giorno adove, domenica 8 ottobre, terrà unparticolare, speciale e intimo, al quale potranno partecipare solo 300spettatori. L’appuntamento è al The Blues Kitchen Brixton Pub. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Roma, 7 ott. (Adnkronos) - Ultimo in giro per le strade di Londra , immortalato dalle fan che lo hanno riconosciuto in un parco della capitale ...

(Adnkronos) – Ultimo in giro per le strade di Londra , immortalato dalle fan che lo hanno riconosciuto in un parco della capitale britannica. ...

Il cantante romano immortalato in un parco nelle stories della stilista Federica Fiorentini Ultimo in giro per le strade di Londra , immortalato ...

in giro per le strade di, immortalato dalle fan che lo hanno riconosciuto in un parco della capitale britannica. L'artista romano compare infatti nelle stories di Federica Fiorentini, ...in giro per le strade di, immortalato dalle fan che lo hanno riconosciuto in un parco della capitale britannica. L'artista romano compare infatti nelle stories di Federica Fiorentini, ...

Ultimo, concerto intimo a Londra: scopri dove e quando Radio Italia

**Musica: Ultimo a Londra fa selfie con i fan, domani concerto per 300 fortunati** La Gazzetta del Mezzogiorno

“L’idea- racconta Francesca Centurione- è di spostare questo tessuto straordinario dalla moda all’arte. L’obiettivo è avere un telo di jeans d’arte da portare nel mondo come bandiera della città di Ge ...Dall’11 ottobre la mostra ricca di installazioni immersive che racconteranno la storia del brand nato a Firenze nel 1921 ...