Ultime Notizie Roma del 07-10-2023 ore 20 | 10

(Di sabato 7 ottobre 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione andiamo finito Elena apertura lancio di Razzi da Gaza mentre da l’enclave palestinese sono penetrati in territorio decine di miliziani armati da Massi in parapendio da mare i bambini si stavano preparando per andare a scuola poi l’allarme dalle sirene che orari sono anche a Gerusalemme Israele dove Oggi è sabato è l’ultimo giorno del lungo periodo di festività religiose è stato colto di sorpresa così come avviene come hanno fatto notare gli analisti nella guerra del kippur scoppiata di 50 anni fa a Massa rivendicato l’attacco il capo della militare a gaz annunciato l’inizio delle operazioni Esercito Italiano ha risposto all’attacco avviando bombardamenti nella striscia il primo ministro Benjamin Netanyahu di Chiara siamo in guerra richiamando nelle ...