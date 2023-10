Ultime Notizie Roma del 07-10-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 7 ottobre 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione nella studio Giuliano Ferrigno ancora essere l’apertura di Tel Aviv e si è alzata questa mattina con un nutrito lancio di Razzi da Gaza mentre da l’enclave palestinese sono penetrati in territorio israeliano decine di miliziani armati di amassi in parapendio dal mare i bambini si stavano preparando per la scuola poi l’allarme lanciato dalle sirene che orari sono anche a Gerusalemme Israele dove Oggi è sabato è l’ultimo giorno del lungo periodo di festività religiose è stato colto di sorpresa così come avviene come hanno fatto notare gli analisti nella Guerra kippur copia del 6 ottobre di 50 anni fa la pasta rivendicato l’attacco il capo di lana militare a casa annunciato l’inizio delle operazioni Esercito Italiano ha risposto all’attacco avviando bombardamenti nella striscia il primo ministro Benjamin Netanyahu di ...