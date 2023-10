Ultime Notizie Roma del 07-10-2023 ore 07 | 10

(Di sabato 7 ottobre 2023)dailynews radiogiornale sabato 7 ottobre Buona giornata da Francesco Vitale al centro Consiglio Europeo informale che si è concluso a Granada c’è stata l’emigrazione più che la prospettiva di allargamento dell’Unione Europea il tema migranti che richiede decisioni a breve si tratta di Tropea e ti come l’Italia con bande criminali che sfruttano e traggono profitto dalla miseria di più vulnerabili si legge in una nota nella lettera congiunta tra Presidente del Consiglio Giorgia Meloni il premier britannico lezione che diffusa ieri al termine di un vertice sui migranti convocato la sorpresa dei due la nuova fase di allargamento dell’Unione Europea invece una prospettiva dai tempi lunghi e anche se mette in discussione il sistema di funzionamento dell’Unione e richiederà dunque deciso di radicali sia sui metodi cui si prendono le decisioni sia sul finanziamento ...

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 591 . Kiev torna a denunciare l'uso da parte delle truppe russe di munizioni al fosforo , che sarebbero state usate per attaccare l'insediamento di Novoukrainka,...La polizia croata, in tre differenti operazioni condotte nelleore nella regione a sud di Zagabria, a ridosso della frontiera con la Bosnia - Erzegovina, ha intercettato e fermato 125 migranti irregolari che viaggiavano nascosti su furgoni sottoposti...

Missile russo su Kharkiv, ucciso un bimbo di 10 anni Sky Tg24

Missile russo Iskander su Kupiansk durante una veglia funebre: 51 morti, tra le vittime un bambino di 6 anni ilmessaggero.it

Lukaku abbracciava e baciava Lautaro allo stesso modo in cui oggi abbraccia Belotti: nessuno stupore, è il calcio di oggi, basta non illudersi ...Dem al 18,5%, il dato più basso per la segretaria Schlein. Lieve crescita per il M5S, che va al 16,9%. Sale anche Forza Italia, che torna al 7% ...