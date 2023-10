Ultime notizie Calcio Estero | le parole di Grosso e ten Hag

Leggi su calcionews24

(Di sabato 7 ottobre 2023) Tutte lepiù importanti del giorno nel, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione diNews 24 Manchester United, Ten Hag su Rashford: «Tutti lo sosteniamo» Ledi Erik Ten Hag, allenatore del Manchester United, sul momento di forma di Marcus Rashford. I dettagli. Lione,: «Mercato? Sarei felice di aumentare la qualità» Ledi Fabio, nuovo allenatore del Lione, in vista delle prossime giornate di Ligue 1. I dettagli. Barcellona in ansia per Lewandowski: l’infortunio è serio Lesulle condizioni fisiche di Robert Lewandowski, attaccante polacco del Barcellona, dopo l’infortunio. Marsiglia, Gattuso: «De Zerbi? La gente è rimasta ai fatti ...