Ucraina | Radicali italiani all' Aja per chiedere nuovo mandato arresto Putin

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 7 ottobre 2023) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - Undicon nuove incriminazioni per: è quello che hanno chiesto oggi i, insieme a ALDE Party e LYMEC, Eumans e +Europa, BASE Italia e MEAN, Comitato Ventotene, Volt Olanda e JEF (Rotterdam-Den Haag), Movimenta nella manifestazione di fronte alla Corte Penale Internazionale dell'Aja. “Quella di oggi è una data importante - ha dichiarato Igor Boni, presidente- il 7 ottobre è il compleanno die l'anniversario dell'assassinio di Anna Politkovskaja, il cui omicidio rappresentò un 'regalo' al capo del Cremlino. Oggi l'unico regalo possibile da fare asono nuove incriminazioni all'Aja per lui e per gli altri membri del suo ...