Ucraina | quante armi ha ricevuto e chi ha pagato | i dati e la mappa

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 7 ottobre 2023) (Adnkronos) – L'haaiuti per circa 350 miliardi di dollari dall'inizio della guerra con la Russia, cominciata a febbraio 2022 con l'invasione ordinata da Vladimir Putin. Il tema è di estrema attualità alla luce delle ultime news, con gli Stati Uniti alle prese con il congelamento delle misure per Kiev – come previsto dalla legge che ha scongiurato lo shutdown – e la polarizzazione del dibattito interno a Washington, caratterizzato dalle posizioni di alcuni esponenti repubblicani contrari a nuovi finanziamenti all'. Gli Stati Uniti, da soli, hanno fornito 'assistenza militare diretta' per circa 50 miliardi di dollari, secondo ielaborati dalla Cnn sulla base dei report del Kiel Institute for the World Economy aggiornati a luglio 2023. Gli aiuti militari ricevuti in totale da Kiev ...