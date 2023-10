Tv Talk riparte con Carlo Conti e Pierluigi Diaco

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 7 ottobre 2023) Tv(Us Rai) Bentornati a Tv! In una stagione di grandi cambiamenti, il programma sulla televisione condotto da Massimo Bernardini rimane saldo al suo posto per la 19° edizione. Un magazine settimanale che ogni sabato pomeriggio tenta di raccontare la televisione italiana con uno sguardo a trecento sessanta gradi e qualche “deviazione” sull’attualità. In questa prima puntata, ampio spazio all’analisi di questo primo mese di tv, ricco di cambiamenti dal punto di vista dei contenuti e dei volti noti. Ospiti della prima puntata:, con il quale si parlerà di Bella Mà per tirarne le fila ad un anno dal debutto, eper analizzare il successo di Tale e Quale Show . Presenti anche i giornalisti Francesco Specchia, Maria Volpe, Marta Cagnola, Riccardo Bocca ...