Tutti giocano a Reazione a Catena | anticipazioni e ospiti dello speciale in prima serata su Rai 1

Leggi su tpi

(Di sabato 7 ottobre 2023) , 7 ottobreè l’appuntamentoinsu Rai 1 con il popolare game show condotto da Marco Liorni, che vedrà tantivip giocare e divertirsi con la lingua italiana per due appuntamenti a scopo benefico. Appuntamento dalle 21.25 il 30 settembre e il 7 ottobre 2023. Vediamo insieme glie i concorrenti di questa sera.In ognisi affronteranno, infatti, quattro squadre composte da personaggi famosi e amati dal pubblico, affiancati da parenti o amici. Anche loro per vincere – proprio come nell’edizione preserale – dovranno dimostrare sul campo di essere affiatati, veloci e di avere un’“intesa ...