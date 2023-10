(Di sabato 7 ottobre 2023) "La, quellapiù che mai, ha bisogno di futuro. Non è un modo di dire ma una necessità vitale della, soprattutto in una terra per la quale il maggior nemico è la disperazione, la depressione da mancanza di lavoro, di prospettiva, di mobilità sociale. Unache funziona, che è capace di futuro, che è presente è la più grande risorsa per la Sicilia. Ecco perché prossimamente annuncerò una serie di misure volte a rafforzare il ruolo della, a renderla un vero punto di riferimento per i siciliani". L'articolo .

spiega ancora che "la, quella siciliana più che mai, ha bisogno di futuro. Non è un modo di dire ma una necessità vitale dellasoprattutto in una terra per la quale il maggior ......ai ragazzi la funzione sociale ed educativa della. Per questo faremo in modo che gli istituti rimangano aperti durante tutto l'anno e non solo nell'orario delle lezioni", conclude, che ...

Turano: “La scuola siciliana è la scuola di presidi e docenti ogni giorno in trincea” Orizzonte Scuola

Scuola, Turano incontra i dirigenti scolastici etnei in vista di Didacta ... Regione Sicilia

“La scuola, quella siciliana più che mai, ha bisogno di futuro. Non è un modo di dire ma una necessità vitale della scuola soprattutto in una terra per la quale il maggior nemico è la disperazione, la ...''Prossimamente annuncerò una serie di misure volte a rafforzare il ruolo della scuola, a renderla un vero punto di riferimento per i siciliani'', ha detto Mimmo Turano, assessore all'Istruzione e all ...