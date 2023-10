(Di sabato 7 ottobre 2023) Inil'25 Luglio Hirak', vicino alle posizioni del presidente Kais, hato, in una nota, che i suoi membri inizieranno uncollettivo il 9 e 10 ...

Inil'25 Luglio Hirak', vicino alle posizioni del presidente Kais Saied, ha annunciato, in una nota, che i suoi membri inizieranno un contro - sciopero della fame collettivo il 9 e 10 ...E così, mentre continue turbolenze scuotono ildemocratico, Elly Schlein scodella le ... Luca Minniti ha annullato l'espulsione di un immigrato non reputando laun Paese sicuro. Anche il ...

Tunisia: partito pro-Saied annuncia contro-sciopero della fame Agenzia ANSA

I figli dei prigionieri politici tunisini chiedono indagine alla Cpi Euronews Italiano

In Tunisia il partito '25 Luglio Hirak', vicino alle posizioni del presidente Kais Saied, ha annunciato, in una nota, che i suoi membri inizieranno un contro-sciopero della fame collettivo il 9 e 10 o ...Dalla guerra ai migranti all’attacco ai diritti sociali. Un anno di governo delle destre. La parola a Matteo Orfini, parlamentare Dem, già presidente del Partito democratico. Uno che non le manda a di ...