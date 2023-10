TU SI QUE VALES | TERZA PUNTATA | LE AUDIZIONI DI MARIA DE FILIPPI TRA TALENTI E MOLTO DIVERTIMENTO

(Di sabato 7 ottobre 2023) Dal teatro 8 degli studi Titanus Elios in Roma, oggi, sabato 7 ottobre, in prima serata su Canale5, terzo imperdibile appuntamento con Tu Si Que. Quali nuove straordinarie performance dei numerosiprovenienti da tutto il mondo sono pronte ad accendere e animare il palco? GiudicanoDe, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli. A introdurre i performer il trio formato da Martin Castrogiovanni rugbista della nazionale italiana, Giulia Stabile talentuosa ballerina professionista e Alessio Sakara campione mondiale di MMA.

Torna l'appuntamento con Tu Si, il talent show di successo di Canale 5. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni della puntata di stasera, sabato 7 ottobre 2023 . Tu Si2023, le anticipazioni di sabato 7 ...Sabato 7 ottobre , in prima serata su Canale5 , nuovo appuntamento della decima edizione del talent show del sabato sera: " Tu Si'. Alla conduzione delle nove prime serate in onda sulla rete ammiraglia Mediaset il trio formato da: Alessio Sakara, Giulia Stabile e Martin Castrogiovanni . In questa edizione di Tu Si...

