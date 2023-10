Truffa ai danni di un’anziana | arrestate due donne

Leggi su anteprima24

(Di sabato 7 ottobre 2023) Tempo di lettura: 1 minutoLa Polizia di Stato ha tratto in arresto Nunzia Nocerino (cl. 1998) e Giuseppina Valda (cl. 2000), per i reati diaggravata aidi una donna di 83 anni. In particolare, nell’ambito del contrasto al fenomeno delle truffe in danno di persone anziane, nella giornata di ieri gli Agenti della Squadra Mobile sono intervenuti a Battipaglia, presso l’abitazione della signora A.R.M. (classe 1940), ove poco prima le dueavevano sottratto alla donna numerosi oggetti preziosi. In particolare, le duetrici erano riuscite a farsi consegnare dalla malcapitata circa 40 oggetti in oro e argento, tra cui monili, orologi da polso e da taschino, bracciali, anelli, fedi nuziali, catenine, orecchini e spille. Nello specifico, le stesse hanno tratto in inganno l’anziana donna attuando la ...