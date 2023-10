“Troppi decreti legge? Ora la riforma costituzionale” | dice Balboni FdI

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 7 ottobre 2023) “Rispetto a settantacinque anni fa, quando venne discussa e approvata la nostra Costituzione, i problemi sono diventati sempre più urgenti e complessi, e chiedono risposte sempre più immediate. Di conseguenze, le decisioni politiche devono essere adottate con sempre maggiore rapidità. Questa è la ragione per la quale oggi in tutte le democrazie occidentali gli esecutivi hanno un problema di decisione: la democrazia ha un valore, ma una discussione fine a se stessa non ha un valore; la democrazia ha un valore se è democrazia decidente, altrimenti si chiama inconcludenza. Abbiamo quindi l’esigenza di mettere in campo una democrazia decidente, rafforzando il potere decisionale del governo e i poteri di controllo del Parlamento”. Così, in un’intervista al Foglio, il senatore Alberto(Fratelli d’Italia), presidente della commissione Affari costituzionali, interviene ...