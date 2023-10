Triathlon | World Cup Roma 2023 | Verena Steinhauser settima davanti ad Alice Betto | decimo Alessio Crociani

Leggi su oasport

(Di sabato 7 ottobre 2023) Tre azzurri in top ten nelle gare della tappa didellaCupdi: le prove, andate in scena lungo le strade della Città Eterna, erano valide per il ranking di qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi 2024 e si sono disputate su distanza sprint, con 750 metri (1 giro) a nuoto nel laghetto dell’EUR, seguiti da 20 km (5 giri da 4 km) in bici, passando per l’obelisco di Marconi, il Palazzo della Civiltà Italiana e la Basilica dei Santi Pietro e Paolo, ed infine da 5 km (2 giri da 2.5 km) di corsa, nel parco centrale dell’EUR. Nella gara femminile doppietta tedesca con Nina Eim prima in 59:26alla connazionale Marlene Gomez-Göggel, seconda in 59:31, a 5?, e l’elvetica Cathia Schär terza in 59:35, a 9?. In casa Italia la migliore è...