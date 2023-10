Trekking a ottobre | ecco quali mete scegliere per non rimanere fermi in autunno

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 7 ottobre 2023) Ilpuò essere perfetto anche a, seppur spesso sia associato alla stagione calda dato che le belle giornate sembrano non finire mai. In realtà questa può essere un’attività piacevole anche durante la stagione autunnale, quando i paesaggi si tingono del rosso delle foglie cadute.perette per l’photo credits pixaby La stagione autunnale può essere altrettanto affascinante per svolgere una gita di, in mezzo ai boschi sul lago o anche sul mare. Una meta affascinante insi può svolgere attraverso l’Antica Aethalia in tenda. Una gita particolare dell’isola d’Elba e molto spesso sottovalutata riguarda ...