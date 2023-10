Travaglio condannato? Renzi | brutale vendetta | ecco la prima pagina del Riformista | Guarda

(Di sabato 7 ottobre 2023) La notizia è di quelle succulente ed è arrivata ieri, venerdì 6 ottobre: Marcoper diffamazione. A vincere in tribunale contro il direttore del Fatto Quotidiano è Matteo, l'ex premier e attuale leader di Italia Viva. Quelcon il qualeha un conto aperto, anzi apertissimo: il fu rottamatore, infatti, è uno dei bersagli prediletti del direttore, che dalle colonne del Fatto Quotidiano da anni cannoneggia sull'uomo di Rignano sull'Arno, a volte con toni estremi. E proprio per quei toni estremi è stato: dovrà risarcirecon 80mila euro. Secondo i giudici infattiha pianificato e realizzato una campagna diffamatoria contro l'ex premier, un "progetto denigratorio", per dirla con le parole ...

, insomma, ora non ride più (anche se l'ha fatta franca per altri epiteti rivolti a Renzi che, secondo il giudice, erano inquadrabili come satira). Clicca qui, registrati gratuitamente a www.DettagliSì, ma: ecco gli insulti a Renzi per cui l'ha fatta franca

"Campagna diffamatoria sistematica". Travaglio condannato, dovrà risarcire Renzi ilGiornale.it

Renzi in tribunale per il caso Open: “Travaglio condannato”. Poi attacca Turco: “Perde tempo con me però non … La Repubblica Firenze.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Grande apprensione a Frosinone per un bambino di 15 mesi che è stato ricoverato in ospedale in gravissime condizioni per una overdose di hashish . Secondo una prima ricostruzione, il piccolo avrebbe ...